Maciej Dowbor jest załamany. Omal nie pożegnał się z życiem

Dziennikarz wyraża wdzięczność za nagranie całego zdarzenia. Jest w posiadaniu załączonego wideo tylko dzięki kierowcy motocykla, który przypadkiem zarejestrował ową sytuację. Prezenter był do tej pory raczej sceptyczny, jeśli chodzi o wszelkie rejestratory jazdy, ale po tak traumatycznym doświadczeniu, zdanie zmienił. "Po wczorajszej akcji mam zamiar sobie zainstalować kamerkę! Choćby po to, żeby później nie było wątpliwości co i jak!" - deklaruje Dowbor.