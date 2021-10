"Ta fota to złoto". Dowbor pokazał, jak żona zareagowała na nagiego modela

Na profilu Dowbora zaroiło się od roześmianych emotek. Fani zgodnie przyznali, że to zdjęcie Joanny Koroniewskiej to "złoto". Jednocześnie zachęcali prezentera Polsatu, by nie poprzestawał na deklaracjach i też stał się bohaterem nagiej sesji. A efektem końcowym, rzecz jasna, pochwali się na Instagramie. Zwłaszcza fanki Dowbora nie ukrywały, że chętnie obejrzałyby jego zdjęcia.