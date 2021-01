Syn prezentera TVP mieszka z dala od Polski. Powód?

Starszy syn zdecydował się wyjechać z Polski. Chłopak rozpoczął studia za granicą. Maciej Kurzajewski w rozmowie z "Dobrym Tygodniem" opowiedział o swojej relacji z Franciszkiem. - Kończy studia magisterskie. I choć ostatni semestr odbywał się online, to i tak musiał być na miejscu - zdradził dziennikarz.

Maciej Kurzajewski opowiedział o relacji z synem

Niestety przez to chłopak nie wrócił na święta Bożego Narodzenia do Polski. - [...] Także święta spędziliśmy oddzielnie. Łączyliśmy się poprzez Zoom. Ale gdy już wraca, mamy nieustający kontakt - dodał. - Doceniam to, ale zdaję sobie też sprawę, że zaczął własne życie. Franek jest przecież dorosłym facetem, ma swój świat, swoich przyjaciół - podsumował.