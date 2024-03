Maciej Musiał dostanie rolę w serialu Polsatu? To dlatego miał wziąć udział w "TzG"

Jak twierdzi informator ShowNews to właśnie propozycja zagrania w nowym serialu Polsatu miała skłonić Musiała do udziału w "Tańcu z gwiazdami". Nowa produkcja z aktorem ma zadebiutować w jesiennej lub wiosennej ramówce stacji. Według osoby związanej ze stacją, na którą powołuje się serwis, nie był to pierwszy raz, gdy osoba z branży filmowej zgodziła się na udział w programie Polsatu w zamian za rolę w serialu. Podobna sytuacja miała mieć miejsce w przypadku Julii Kamińskiej i "Twoja twarz brzmi znajomo".