Maciej Musiał o powrocie "Rodzinki.pl". Ma pewien warunek

W wywiadzie udzielonym Plejadzie tuż po niedzielnym odcinku "Tańca z gwiazdami" Musiał zauważył, że zarówno on, jak i jego serialowi bracia, czyli Adam Zdrójkowski i Mateusz Pawłowski, przez lata od zakończenia emisji serialu bardzo się zmienili i "stracili swój urok". Aktor podkreślił, że w przypadku ewentualnej kontynuacji "Rodzinki.pl" wyjątkowo ważne jest to, by znaleźć "interesujący silnik i pomysł" na dalsze losy serialowych bohaterów. Zdaniem Musiała istotne jest również to, by nad produkcją pracowała dawna ekipa, na której czele ponownie stanąłby Patrick Yoka.