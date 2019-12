Maciej Musiał w objęciach wpływowej kobiety na premierze "Wiedźmina"

Maciej Musiał robi wszystko, aby zerwać z wizerunkiem chłopca z serialu "Rodzinka.pl". Jego starania docenił sam Netflix, proponując mu role w swoich produkcjach. Międzynarodowy debiut 24-letni aktor zaliczył dzięki serialowi "1983". Co prawda grał tam w ojczystym języku razem z innymi polskimi aktorami, ale mogła poznać go publiczność na całym świecie. Kolejna rola, tym razem w mocno oczekiwanym "Wiedźminie", może otworzyć mu drzwi do Hollywood.