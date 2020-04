Maciej Stuhr o izolacji: "Wiejskie życie nie byłoby dla mnie nieszczęściem"

Maciej Stuhr chciał wiosną odpocząć

Maciej Stuhr o polityce

Stuhr wypowiedział się również nt. ostatnich wydarzeń politycznych w naszym kraju i zamieszania z nadchodzącymi wyborami prezydenckimi. Stwierdził, że sytuacja robi na nim coraz mniejsze wrażenie. - Coraz mniej mnie to wszystko emocjonalnie dotyka. Poziom absurdu i zapalczywy pęd władzy do utrzymania jej i zagarnięcia każdego rodzaju rzeczywistości, doprowadza mnie do przekonania: "niech oni się w tym babrzą, jak chcą" - powiedział w wywiadzie. Jego zdaniem rządzący muszą wziąć pełną odpowiedzialność za to, w jakim stanie będzie Polska za kilka miesięcy.