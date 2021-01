Maciej Stuhr potwierdził plotki. "Partnerować pijanemu koledze to straszna rzecz"

Maciej Stuhr niezwykle rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym. Trzyma się ustalonych przez siebie zasad i bezwzględnie chroni rodzinę przed zainteresowaniem mediów. Na branżowych imprezach pojawia się tylko wtedy, gdy obliguje go do tego umowa lub promocja filmu. Nie umawia się z paparazzi na "spontaniczne" sesje zdjęciowe i na próżno szukać skandali z jego udziałem . Niechętnie udziela też wywiadów, ale dla ostatniego wydania magazynu "Wysokie Obcasy Extra" postanowił zrobić wyjątek.

- Kiedy człowiek upaja się karierą, miewa złudne poczucie, że może więcej niż inni. Dotyczy to również upijania się, w naszym środowisku bowiem istnieje spore przyzwolenie na picie . Więc odpowiadając wprost - wtedy się tego nie wstydziłem . Jeśli po spektaklu, w którym dzięki alkoholowi dokonałeś przekroczenia siebie samego, reżyser jest zachwycony twoją grą, to trudno się wstydzić. Gdybym dostał reprymendę od mistrza, pewnie szybciej zaprzestałbym tych praktyk - powiedział Stuhr.

- Kiedy aktor zauważa, że po alkoholu dochodzi do lepszych rezultatów, zaczyna odczuwać strach, czy bez alkoholu również będzie w stanie osiągnąć takie efekty. Nieszczęście polega na tym, że aktor po alkoholu robi zdumiewające i niesztampowe rzeczy, a to w teatrze się sprawdza. Co nie zmienia faktu, że partnerować pijanemu koledze to straszna rzecz. Też tego doświadczyłem - dodał.