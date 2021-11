Grobowiec Stuhrów zbezczeszczony. Maciej pokazał zdjęcia

We wpisie aktor przyznał, że dzwonią do niego dziennikarze i proszę o komentarz. "Jak to skomentować? Każdy ma grób rodzinny i może sobie wyobrazić, co się czuje w takiej chwili. Przy okazji dowiedziałem się, że jestem mordercą. Każdy ma oczy i widzi, dokąd zmierzamy i po której stronie jest. Bo być 'gdzieś pośrodku' naprawdę już się nie da" –czytamy.