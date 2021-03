Maciej Stuhr zabrał głos ws. Filmówki. "Nie potrzebujemy pseudo-pedagogów"

Stuhr o wsparciu dla artystów. "To nie są pieniądze rządu"

"Jestem aktorem właściwie od dzieciństwa. Wiele widziałem, wiele doświadczyłem. Ale nigdy, podkreślam: NIGDY nie spotkałem się z sytuacją, w której upokorzenie, przemoc psychiczna, czy jak to się ładnie nazywa ‘złamanie’, czy też ‘otwieranie przez złamanie’ aktora, zwłaszcza młodego i niedoświadczonego dało JAKIEKOLWIEK pozytywne rezultaty. Wstyd! Ten zawód bywa trudny i często płyną łzy. Dlatego tym bardziej powinniśmy się otaczać czułością i delikatnością. Życie i codzienność same zrobią z nas twardzieli. Nie potrzebujemy do tego pseudo-pedagogów" – czytamy.