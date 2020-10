Madison Beer jest Polką! Gwiazda opowiedziała o swoich korzeniach

Madison Beer udzieliła wywiadu portalowi Grabari.pl, w którym opowiedziała o początkach kariery i wyznała, że jest Polką.

W 2013 roku Justin Bieber udostępnił na swoim profilu na Twitterze cover jego piosenki, który śpiewa młoda wokalistka. Tą uzdolnioną piosenkarką okazała się Madison Beer, która miała wtedy zaledwie 14 lat. Niedługo później podpisała kontrakt z Island Records i tak rozpoczęła się jej przygoda w show-biznesie.

Piosenkarka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje ponad 20 mln użytkowników. Okazuje się, że ma również wielu fanów w Polsce.

Madison Beer - Home With You (Official Video)

Szczere wyznanie Madison Beer

W najnowszym wywiadzie, którego gwiazda udzieliła portalowi Grabari.pl, zdradziła, że ma z Polską wiele wspólnego. Nie chodzi tu tylko o fanów. Piosenkarka przyznała, że sama jest Polką. To wyznanie zaskoczyło wszystkich.

Dziennikarz powiedział, że piosenkarka ma w Polsce sporą grupę fanów. "Jestem pewien, że byliby zachwyceni, mogąc usłyszeć coś od Ciebie". "Kocham ich. Nie wiem, czy wiecie, ale jestem Polką. Jestem Polką! Kocham swoich fanów w Polsce. Z pewnością chciałabym tam wkrótce przyjechać [...]" przyznała piosenkarka.

Madison Beer została zapytana o możliwość zdradzenia czegoś więcej o swoich korzeniach. "Wiem tylko, że jestem Polką [...]. Moi rodzice są Polakami, ale mój tata ma również niemieckie i rosyjskie korzenie... Oboje są jednak Polakami".

MADISON BEER: "JESTEM POLKĄ!". AMERYKAŃSKA GWIAZDA O MUZYCE, TIKTOKU I SWOICH KORZENIACH

Fani piosenkarki czekają na debiutancki album Madison Beer. Na "Life Support" pojawią się m.in. "Selfish", "Good in Goodbye", "Baby" oraz "Stained Glass". Płyta ma ujrzeć światło dzienne jeszcze w 2020 roku.

