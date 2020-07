Madonna przeciwstawia się rosyjskiemu rządowi. Nie zapłaciła mandatu

Madonna bez wątpienia jest ikoną popkultury. Na ten tytuł pracowała przez długie lata. I mocno w popkulturze odcisnęła się nie tylko swoją twórczością, ale odwagą i bezkompromisowością, którą przejawia w swoim stylu bycia. Wokalistka nigdy nie należała do osób wstydliwych. Przełamywała tabu, czy to w kwestii poglądów, czy to związków, czy wreszcie tylko mody. Madonna od lat wyznacza trendy i nie boi się głośno wyrażać opinii.