Madonna ma dość. Komentuje aferę wokół jej wyglądu

"Nigdy nie przepraszałam ani za swoje kreatywne wybory, ani za to, jak wyglądam i jak się ubieram, i nie mam zamiaru zaczynać. Byłam niszczona przez media od początku kariery, ale rozumiem, że to jest taki test. Cieszę się, że jestem pionierką, więc inne kobiety po mnie będą miały kiedyś łatwiej" - napisała Madonna, cytując tekst Beyonce z ostatniej płyty: "You won't break my soul", nie złamiecie mnie.