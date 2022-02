Madonna pokazała swoją twarz z bliska. Naprawdę tak wygląda?

Co na wizerunek niestarzejącej się Madonny mówią fani? Wystarczy zerknąć w komentarze, które zostawiają na jej instagramowym profilu. "Dziewczyno, uwielbiam tego, kto zrobił ci twarz. Olśniewasz", "Twoja cera jest cudowna", "Filtry i operacje plastyczne", "Wyglądasz jak młoda dziewczyna", "O nie, to jest tak złe!" - piszą wielbiciele talentu gwiazdy, którzy nie zawsze akceptują jej dążenie do bycia wiecznie młodą.