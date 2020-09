Maffashion pierwszy raz o ciąży. Wyjaśniła, dlaczego trzymała to w tajemnicy

Zobacz: Sebastian Fabijański szczerze o Maffashion: "Miałem Cię za reprezentantkę świata, który uważam za powierzchowny"

Maffashion skomentowała, że ona również wstrzymywała się z ogłoszeniem ciąży ze względu na to, że do końca nigdy nie wiadomo, jak potoczy się historia. - To moja pierwsza ciąża, więc nie miałam pojęcia, jak to będzie - powiedziała.