Maffashion i Sebastian Fabijański komentują związek. Tajemniczo, ale jednak

Julia Kuczyńska (Maffashion) i Sebastian Fabijański są jedną z najszerzej komentowanych par w polskim show-biznesie. Długo unikali komentowania uczucia, które ich połączyło. W końcu przemówili.

Para jednak nie miała takich dylematów. Julia i Sebastian postanowili pójść o krok dalej. Z ustaleń "Pudelka" wynika, że zakochani są już zaręczeni. Do tej pory żadne z nich nie komentowało ich relacji. Do teraz.

- Sebastian powiedział wszystko, to co można powiedzieć i co ogólnie ja również powiem - dorzuciła blogerka.

- To jest trochę tak – jedzenie, kotki, pieski, rozwody, zaręczyny, śluby to są takie tematy bliskie każdemu człowiekowi. Ludzie lubią na to patrzeć i to się klika - ucięła wszelkie spekulacje w rozmowie z reporterką portalu.