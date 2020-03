Maffashion kontra Viola Kołakowska. Blogerka stanęła w obronie ludzi

Temat koronawirusa od kilku tygodni jest tym, co Polaków interesuje najbardziej. Angażują się w niego nie tylko dziennikarze i odbiorcy mediów, ale i celebryci. Podobnie zrobiła Viola Kołakowska, lecz jej opinie nie spodobały się Maffashion.

Koronawirus jest tym, co sporej części z nas spędza sen z powiek. Z godziny na godzinę sytuacja, zarówno w kraju, jak i na świecie, zaostrza się. W zaskakującym tempie czytamy najnowsze informacje i widzimy ludzi, którzy śledzą wiadomości na bieżąco. Trzeba przyznać - sprawa jest poważna i nie ma powodów do śmiechu. Kiedy jednak, będąc w sklepie, na ustach niektórych pojawia się pobłażliwy uśmiech, nikt się temu nie dziwi. Co więcej, ludzie wyśmiewają tych, którzy robią duże zakupy, zbierają zapasy, by przetrwać ten trudny czas. Zdjęcia pustych półek, na których powinien stać papier toaletowy wciąż wzbudzają sporą dyskusję. Niestety niektórzy celebryci również dają upust swoim emocjom i publicznie komentują zachowanie rodaków w obraźliwy sposób.

Upust swoim emocjom dała Viola Kołakowska, która na Insta Stories pokazywała puste półki w dyskontach. Nie szczędziła przy tym obraźliwych słów pod kątem tych, którzy postanowili zrobić zapasy. Ta sytuacja sprowokowała Maffashion do tego, by zabrać głos. Blogerka skrytykowała Kołakowską za jej podejście do tematu. Kuczyńska dość długo opowiadała potem jeszcze o tym, by przestrzegać wszelkich wytycznych, zostać w domu, po prostu się zrelaksować. Trudno jednak było jej ukryć oburzenie tym, co opublikowała Viola. Maffashion dosadnie stwierdzała, że nie należy czepiać się nikogo, kto zrobił większe zakupy, ponieważ każdy miał do tego prawo. Tym bardziej w obliczu takiej sytuacji. Apelowała jednak o zdrowy rozsądek i o to, by zakupione w dużych ilościach produkty faktycznie zostały zjedzone.