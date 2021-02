Maffashion pokazała pośladki. Niektórzy myśleli, że znacznie więcej

We wrześniu Julia Kuczyńska i Sebastian Fabijański po raz pierwszy zostali rodzicami. Na świat przyszedł Bastian, który u boku swojej mamy robi już karierę na Instagramie. Modowa influencerka po narodzinach synka nie zrezygnowała ze swojej zawodowej aktywności. Od pół roku z powodzeniem łączy dwie role - mamy i gwiazdy Instagrama. Nie tylko to zresztą podziwiają jej fani. Wrażenie robi szybki powrót Kuczyńskiej do figury sprzed ciąży. Już po miesiącu od porodu gwiazda zgubiła 10 kg, a to głównie za sprawą karmienia piersią. Jak podkreślała, daje sobie czas, by wrócić do dawnej sylwetki i nie zamierza katować się dietami czy ćwiczeniami. Instagramerka od początku zresztą śmiało pokazuje swoje ciało po porodzie, nie ukrywając żadnych niedoskonałości.