Magda Femme fatalnie wspomina małżeństwo z Michałem Wiśniewskim. Spotkała Michała, z którym jest szczęśliwa

Femme to pseudonim artystyczny Magdy Pokory. Miała 24 lata, kiedy trafiła do klubu prowadzonego przez przyszłego męża i Jacka Łągwę. Podczas karaoke zaśpiewała "To nie ja (byłam Ewą)" Edyty Górniak i powaliła właścicieli na kolana. 3 listopada 1995 r. Wiśniewski i Łągwa powołali do życia Ich Troje. Tą trzecią była Magda.