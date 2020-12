U Gessler można zjeść za złotówkę. Trzeba spełnić jeden warunek

Wysoka jakość serwowanych dań i renoma przekładają się oczywiście na ceny w menu. Dość powiedzieć, że za talerz zupy trzeba u Magdy zapłacić 27-34 zł. Doliczając do tego obowiązkowe 10 proc. za obsługę.

W grudniu "U Fukiera" ruszyła wyjątkowa promocja, o której Magda Gessler poinformowała w mediach społecznościowych. "Wspieramy seniorów. Od poniedziałku do piątku zajrzyjcie do magicznego okienka 'U Fukiera' na Rynku Starego Miasta… Czeka was gorąca i smakowita zupa" – napisała gwiazda "Kuchennych rewolucji".