Magda Gessler o obostrzeniach nad morzem. Nie ma najlepszego zdania o wypoczywających

"Apel wtorkowy!!!!!!!!!!!!! Obserwuję jak zmieniła się Polska w ostatnich tygodniach... jak świat stanął na głowie... gdzie jesteśmy teraz? A gdzie moglibyśmy być? Dostaliśmy mocny krok w tył i teraz powoli stawiamy pierwsze kroki… Widzę jednak że nawet obawa, która w nas żyła, przed zamknięciem nie jest w stanie nas postawić na baczność i zmotywować do przestrzegania norm. Niech wszystko się budzi, działa, ale poczucie obowiązku to nie kwestia mody, tylko stylu życia… Dystans, maseczki, wietrzenie wnętrz… Musimy się tego trzymać! Bo nigdy nie wyjedziemy z Polski ani nikt do nas nie przyjedzie. Kierują nami zrywy narodowe. Czy nie lepiej zapobiegać, niż leczyć? Ostatnio byłam nad morzem… szał, tłum, kolejki, niezachowywanie dystansu. Obserwowałam to z pokoju hotelowego z niedowierzaniem… Czy to rozsądne? Dystans i przestrzeganie higieny jest teraz gwarancją życia. Zróbmy co w naszej mocy, aby niedługo granice mogły się otworzyć i abyśmy wyfrunęli z naszych klatek w świat!!! I przyjęli innych w naszej pięknej Polsce!! ;)))) To nie panika. To zdrowy rozsądek. Zdrowia", napisała, nawołując fanów o zachowanie rozwagi.