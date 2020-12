Po "zupę dla seniora" podeszła młoda osoba. Gessler pokazała klasę

Magda Gessler słynie z tego, że w jej restauracjach jakość serwowanych dań idzie w parze z wysoką ceną. Niedawno ruszyła jednak wyjątkowa akcja w słynnym lokalu "U Fukiera", gdzie seniorzy mogą dostać zupę w słoiku za symboliczną złotówkę. Okazuje się, że nawet tak piękny gest może wywołać u niektórych bezmyślny hejt.

Magda Gessler o swojej akcji pisała w mediach społecznościowych. "Wspieramy seniorów. Od poniedziałku do piątku zajrzyjcie do magicznego okienka 'U Fukiera' na Rynku Starego Miasta… Czeka was gorąca i smakowita zupa". "U Fukiera" to jeden z jej najsłynniejszych warszawskich lokali, który od lat zdobywa rekomendacje prestiżowego "Przewodnika Michelin".

Wysoka jakość serwowanych tam dań i renoma przekładają się oczywiście na ceny w menu. Dość powiedzieć, że przed pandemią za talerz zupy trzeba było zapłacić u Magdy 27-34 zł. I doliczyć obowiązkowe 10 proc. za obsługę.

Teraz restauracja Magdy Gessler może sprzedawać jedzenie tylko na wynos. Słoik (0,9 l) zupy kosztuje 45-50 zł. Grudniowa oferta dla seniorów "zupa za złotówkę" jest więc nie lada okazją.

Jak się okazuje, Gessler nie podchodzi restrykcyjnie do wymogu związanego z wiekiem klienta. Pokazał to najnowszy filmik na Instagramie, gdzie do okienka ze słoikiem po zupę ustawiła się kobieta, która z pewnością nie miała 60+. A mimo to została obsłużona.

"No ta dziewczyna to na seniorkę nie wygląda. No chyba, że dla babci niosła…" – pojawił się komentarz na Instagramie. Magda Gessler nie wdawała się w czczą dyskusję i odrzekła krótko: "Może. A może głodna".

Przy filmiku napisała zresztą, że choć zupa miała być dla seniorów, to nie trzeba przychodzić z legitymacją emeryta czy pokazywać PESEL. Wystarczy mieć ze sobą własny słoik.

