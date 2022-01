Magda Gessler ostro odpowiada fance. Poszło o pieniądze

"Żeby mieć pieniądze, trzeba mieć pomysł na siebie lub pasje lub być pytonem. Ja robię to co kocham, co daje mi szczęście. Niczego na start materialnego nie dostałam. Czytaj książkę. Stosunek do życia, ludzi jest naszą siłą lub przekleństwem. Kochając, nie jojcząc, można mieć taki świat, o jakim marzymy, ale trzeba być konsekwentnym i pracowitym. Pieniądze pomagają, ale niektórych trują. Mnie się chyba udało. Proszę kup książkę. Miłego i szczęśliwego Nowego Roku - Magda" - odpowiedziała jurorka "MasterChefa".