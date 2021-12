Magda Gessler spędza święta pod palmami bez makijażu. Jest nie do poznania

Magda Gessler to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji. To prawdziwa ikona, która na swój status pracowała przez lata. Jej "Kuchenne rewolucje" miały premierę 6 marca 2010 r. Do dziś powstały 24 serie kulinarnego show (najnowszy zostanie wyemitowany wiosną 2022 r.).