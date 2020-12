Magda Gessler pochwaliła się ojcem. Ma pokaźny dorobek

Magda Gessler jest bardzo wdzięczna ojcu za to, że dzięki niemu poznała wiele zakątków świata. - To był czas magiczny i świat, który mnie stworzył. Bez tego byłabym inna. Ojciec nauczył mnie tolerancji, szacunku do innych, dociekania prawdy i urody życia - zapewnia w wywiadzie dla "Press".

Mirosław Ikonowicz przyjaźnił się ze słynnym reporterem Ryszardem Kapuścińskim, który został ojcem chrzestnym Magdy Gessler. On sam szybko zaczął cieszyć się uznaniem w środowisku dziennikarski. To Ikonowicz przeprowadził wywiad z przywódcą rewolucji kubańskiej, Che Guevarą, który nie ujrzał światła dziennego przez cenzurę w PRL-u. Do dziś jego konikiem jest sytuacja polityczna w Ameryce Łacińskiej i to na ten temat pisze depesze.