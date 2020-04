Magda Gessler refleksyjnie o wyborach. "Nie dajmy się porwać tajfunowi!"

Magda Gessler słynie ze swojego wielkiego dystansu do siebie i poczucia humoru. W mediach społecznościowych zwykle dzieli się optymistycznymi wpisami ze swojej codzienności. Tym razem celebrytka postanowiła wypowiedzieć się na bardziej poważny temat.

Restauratorka jest zmartwiona obecną sytuacją, która również i ją zmusiła do zmian w swoich biznesach. Ujęła to w bardzo metaforyczny sposób, uznając, że "świat stanął do góry nogami".