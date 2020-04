Magda Gessler wprowadziła zmiany. Wszystko przez pandemię

Magda Gessler, podobnie jak wiele innych osób, została dotknięta pandemią koronawirusa. Restauratorka musiała zamknąć swoje restauracje zgodnie z rozporządzeniem rządu. Gwiazda była jednak przygotowana na to, że będzie trzeba wprowadzić zmiany. W związku z tym uruchomiła m.in. catering na Wielkanoc, a także sklep internetowy z żywnością.

- Słodki Słony może być waszą spiżarnią i miejscem, które trochę odczaruje wam obecny czas, pokoloruje go w smaki i kolory, aby Wielkanoc miała tę moc! Nawet jeden produkt zmieni wasz stół świąteczny. Słodko, czyli baby drożdżowe, migdałowe, wspaniałe kolorowe mazurki, sernik z prawdziwego białego sera, strudel, który tak pachnie malinami, że przypomni wam się ogród z dzieciństwa! Ukręcony makowiec przepełniony makiem i bakaliami - zachwala Gessler.

Ale w cukierni pojawią się też słone przysmaki, których do tej pory nie było.

- To szaleństwo... To pachnący chleb z Podlasia robiony przez lokalną, nasza piekarnię… To wspaniałe szynki, biała kiełbasa prawdziwa bez saletry, szara z majerankiem zielem i pieprzem... Galantyna z kaczki marynowana w lubczyku, najlepsza na świecie ćwikła, prawdziwy żur z jajkiem na zakwasie, bigos ze śliwkami i grzybami... Rostbef wołowy pieczony, masełko chrzanowo-miodowe, pierogi, staropolskie wędliny prawdziwie wędzone na Podlasiu.