Magda Gessler tłumaczy się z cen w nowym lokalu. "Tu nie ma miejsca na miernotę"

Magda Gessler opublikowała obszerny wpis na swoim profilu na Facebooku, w którym wyjaśniła, skąd wzięły się tak wysokie ceny w jej nowej restauracji.

Magda Gessler to bez wątpienia jedna z najlepszych restauratorek w Polsce. Zrobiła karierę nie tylko w branży gastronomicznej - fani uwielbiają ją również za wpisy w mediach społecznościowych i udostępniane zdjęcia.

Tym razem słynna restauratorka odniosła się do afery, którą nazwała "aferą zupową". Chodzi o cennik z jej nowej restauracji "Słodki Słony Familia", która znalazła się na warszawskim Wilanowie. Magda Gessler, podczas otwarcia, pokazała na instagramowej relacji menu. Kiedy fani zobaczyli, że za zupę pomidorową trzeba zapłacić 60 złotych, a za drożdżówkę 16 złotych, złapali się za głowę.

Gwiazda TVN zdecydowała się odpowiedzieć fanom. W tym celu opublikowała obszerny post na Facebooku, w którym wyjaśniła, skąd wzięły się takie ceny.

Magda Gessler tłumaczy się z cen w "Słodko Słony Familia"

"!!!!!!!!!!!!!!! Bad news is good news … karuzela plotek, , szaleństwa medialnego.. nakręcona spirala.. Uwaga!! afera zupowa!! Puszczam do was oko z sympatią i niedowierzaniem .. cóż.. można to przeżywać - a można też podziękować za reklamę i szum!!" - tak rozpoczyna się post restauratorki.

"Nasza drożdżówka to przede wszystkim 250 gram maku ucieranego z miodem lipowym, wzbogaconego o rodzynki, migdaly, orzechy wloskie z dodatkiem amaretto a także konfitowana przez nas skórka pomarańczowa i cytrynowa.. Mak mielimy 6 razy, dodajemy kogel-mogel i otulamy go ciastem drożdżowym wg. Zasady – na kilogram maki 40 zoltek, 20 całych jaj. Drożdżówkę koronujemy kremem waniliowym na żółtkach i świeżej, domowej śmietanie" tłumaczy Magda Gessler.

"Słodki Słony to tradycja i jakość. Najlepsze gatunkowo produkty, których nie boimy się używać.. Ba! Używamy ich do woli! Bo to nasza magiczna różdżka! Czarujemy nasze menu, wasze podniebienia;))) Tu nie ma miejsca na miernotę.. U nas kuchnia i cukiernia działają każdego dnia.. na świeżo. Tu jest zapach. Tu jest magia!".

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy. Zdecydowana większość fanów pocieszała restauratorkę. Część zwróciła również uwagę na to, że jedzenie w restauracji u Magdy Gessler jest warte swojej ceny. "Chyba logiczne, że jak chce się dobrze zjeść z produktów wysokiej jakości, trzeba za to zapłacić... To tak jak by się chciało kupić nowego Mercedesa z salonu za 500 zł", "[...] dam każde pieniądze za jedzenie w Pani knajpach - bo wiem za co płacę" czytamy w komentarzach.

