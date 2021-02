Sprzedaje pączki za 11 zł. Dla niektórych zrobi wyjątek

Piekarnie i cukiernie w całym kraju przygotowują się do Tłustego Czwartku, który już za klika dni pozwoli łasuchom bezkarnie, bo zgodnie z tradycją, objadać się słodkościami. Także warszawska restauracja Magdy Gessler "U Fukiera" zachęca klientów do zamawiania pączków z wyprzedzeniem, a delikatesy restauratorki zapewniają nawet opcję z dostawą do domu. "Zapakowane, świeżutkie dotrą w każde miejsce w Warszawie" - można przeczytać zapewnienia na Facebooku. Choć pączek od Magdy Gessler to wydatek 11 zł, cena nie odstrasza. Ci, którzy próbowali wyrobów firmowanych nazwiskiem znanej restauratorki deklarują, że frykas nie tylko wart jest swojej ceny, ale byliby nawet gotowi zapłacić za tę przyjemność więcej. Na szczęście wypieki Magdy Gessler nie są zarezerwowane tylko dla tych, którzy mogą sobie na nie pozwolić.