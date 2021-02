Magda Gessler rozwiewa wątpliwości, czy jest mężatką

Wieloletni partner Magdy, Waldemar Kozerawski, opublikował na jej facebookowym profilu długi wywód na jej temat . " Jeszcze nigdy jako mąż i najlepszy przyjaciel Magdy nie komentowałem jej zdjęć czy postów, oddzielając życie prywatne od świata medialnego [...]. Dzisiaj postanowiłem to zmienić" - pisał. Dla wielu osób było to ostateczne potwierdzenie, że Gessler i Kozerawski zawarli związek małżeński.

To jak? Był ślub czy go nie było? Gwiazda rozwiała wątpliwości w rozmowie z "Faktem".

- Czuję się jego żoną, a on moim mężem. I to trwa. Czy jest coś bardziej prawdziwego niż to, że dwoje ludzi składa sobie taką obietnicę miłości tylko między sobą? Z własnej woli, chęci? Nasz związek jest wyjątkowy z wielu powodów i to jest piękne! - mówi Gessler.