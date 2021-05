Magda Gessler wspomina pierwszego męża. Pokazała zdjęcie

Magda Gessler może pochwalić się zarówno bogatym życiem zawodowym, jak i uczuciowym. W Polsce najgłośniejszym jej związkiem było małżeństwo z Piotrem Gesslerem. Choć nie ukrywa, że to ona musiała się wykazać większym charakterem, często w wywiadach podkreśla, że była szczęśliwa u jego boku i do dziś ma z nim dobre relacje. Jednak to o latach 80., czasach związku z pierwszym mężem, Volkhartem Mullerem, opowiada z największą pasją. Ich małżeństwo przedwcześnie przerwała jego śmierć spowodowana chorobą nowotworową. Teraz od ponad dekady Gessler jest w związku z Waldemarem Kozerawskim.