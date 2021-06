Magda Gessler wybrała. Zastąpi ją Anna Mucha

I w tym miejscu do akcji wkracza Anna Mucha. Co ona może mieć wspólnego z książką o Magdzie Gessler? Otóż prowadząca "Kuchennych rewolucji" poprosiła aktorkę, aby nagrała jej biografię w formie audiobooka. Choć wielu fanów mogło oczekiwać, że zrobi to osobiście, Gessler postanowiła wskazać swoją zastępczynię. Zaprosiła Muchę na obiad, przy okazji którego omówiły warunki współpracy.