Magda Gessler z pierwszym mężem i synem. Pokazała piękne zdjęcie

O czasach ich związku opowiada z największą pasją. Ich małżeństwo przedwcześnie przerwała śmierć Volkharta Mullera spowodowana chorobą nowotworową. Restauratorka nie kryje, że mimo to bardzo lubi wracać do wspomnień, bo są one bardzo szczęśliwe. Właśnie podzieliła się z fanami kolejnym. Pokazała im urokliwe zdjęcie z mężem i ich synem, maleńkim wówczas Tadeuszem.