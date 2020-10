Modra od 13 lat zakochana w mężu. To on jej pomógł po wypadku

Magdalena Modra sześć lat temu miała wypadek samochodowy. Jej córka cudem przeżyła, a ona sama trafiła w śpiączce do szpitala. Gdyby nie pomoc i wsparcie męża, do dziś bałaby się wsiąść do auta i ze łzami w oczach rozpamiętywałaby ten dramatyczny dzień.

Magda Modra od lat zakochana jest w mężu Marku Krupskim (ONS.pl)