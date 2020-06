Magda Modra spodziewa się trzeciego dziecka? Dawna celebrytka znów na ustach wszystkich

Magda Modra to aktorka i modelka, która kilkanaście lat temu była całkiem popularna. Szybko jednak słuch o niej zaginął. Teraz celebrytka tylko co jakiś czas pojawia się na show-biznesowych imprezach. Więcej niż o niej mówi się o jej mężu, który gra w serialu TVP - Marek Krupski występuje w "Barwach szczęścia". Być może już za kilka miesięcy para doczeka się trzeciej pociechy. Wskazuje na to najnowsza fotka znad morza i komentarze pełne gratulacji, na które Modra odpowiada jedynie polubieniami. Jednak nie dementuje mało subtelnych insynuacji.