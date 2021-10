Magda Mołek apeluje na Instagramie w emocjonalnym wpisie. "Nie dajmy się dzielić"

"Nikt nie jest w stanie wyprowadzić nas ze wspólnoty. Zostajemy, bo w referendum nasi dziadkowie, rodzice i my zdecydowaliśmy, że chcemy być częścią Unii Europejskiej. Jesteśmy Europejkami/Europejczykami. Jesteśmy Polkami/Polakami. Jesteśmy wspólnotą bez względu na polityczne przekonania. Nie dajmy się dzielić. Polska to my. Wszyscy."