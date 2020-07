Magda Narożna na wakacjach z nowym narzeczonym. Nie leniuchuje

- Znamy się od ponad 20 lat, od podstawówki. To jest coś pięknego, że po tylu latach można tak naprawdę stworzyć związek. Od przyjaźni do miłości jest taki maleńki krok. Krzysiek ma wszystko, czego potrzebuje kobieta. Jest dobry, ogromnie mnie szanuje, kocha, jest ze mną w trudnych chwilach, zawsze mogę na nim polegać i czuję się bardzo bezpieczna - zapewniała Narożna w programie "Pytanie na śniadanie".

Magda Narożna lubi aktywnie spędzać czas wolny. Skorzystała z bogatej oferty sportów wodnych proponowanych nad mazurskimi jeziorami i wybrała przejażdżkę skuterem wodnym. Zaraz potem wskoczyła do jeziora, aby popływać. Ukochany w tym czasie robił jej zdjęcia.

Jak donosi wokalistka Pięknych i młodych wkrótce wraca do pracy. Lada dzień czeka ją letni koncert. Wygląda jednak na to, że krótki odpoczynek na Mazurach pozwolił jej zrelaksować się i z nową energią wrócić do obowiązków.