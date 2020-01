Magda Narożna wyrzuciła byłego męża z "Pięknych i Młodych". Dawid Narożny: "Śmiech na sali"

Konflikt Magdy Narożnej z Dawidem Narożnym przybiera na sile. Gwiazda disco polo usunęła byłego męża z zespołu "Piękni i Młodzi" na mocy prawnego wypowiedzenia.

"Witajcie kochani! Ważna informacja! W dniu 2 stycznia w zespole Piękni i Młodzi nastąpiły zmiany personalne! Formacja od tego momentu tworzy oraz koncertuje w składzie: Magdalena Narożna (liderka zespołu, wokalistka), Daniel Wilczewski (wokalista, klawiszowiec) oraz Daniel Biczak (wokalista, gitarzysta, realizator dźwięku). Dwoje pierwszych z wymienionych muzyków tworzyło zespół od samego początku, trzeci natomiast dołączył do niego 3 lata temu i pełen pasji oraz zaangażowania prezentował się wam na scenie. Ich wspólną decyzją, z dniem 02.01.2020 roku ze składu Pięknych i Młodych wykluczony został Dawid Narożny - czwarty dotychczasowy członek zespołu. Otrzymał on pisemne, prawnie wiążące wypowiedzenie, uniemożliwiające mu funkcjonowanie, wypowiadanie się czy też zawieranie jakichkolwiek umów w ramach tegoż zespołu. Magdalena Narożna z zespołem Piękni i Młodzi najbliższy koncert zagra już 18.01.2020 roku. Potem kolejne występy w Polsce i za granicą. Z początkiem nowego roku planowane są także premiery nowych utworów. Pracujemy na pełnych obrotach, aby w postaci nowych produkcji oddać wam całych siebie. Pozdrawiamy was serdecznie i liczymy na wasze dalsze, bezgraniczne wsparcie. Zespół Piękni i Młodzi (Madzia,Daniel,Daniel)" - czytamy w oświadczeniu Narożnej.