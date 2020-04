Magda Pyznar odpowiada internautom: "Dzięki nim czuję się bezpieczniej"

Magda Pyznar już od momentu pojawienia się w "Warsaw Shore" zaczęła dostrzegać, jak dużo hejtu może ją spotkać. Prawdą jest, że nie należała wówczas do najspokojniejszych osób, jednak czy zasłużyła na aż tak wielką krytykę? Chyba nie. Na szczęście z czasem zaczęło się to zmieniać, a internauci stali się w stosunku do Magdy nieco bardziej przychylni. Przyczyniła się do tego z całą pewnością zmiana stylu życia i stonowanie swojego charakteru. Aktualnie Pyznar może dostrzec więcej sympatycznych komentarzy, aniżeli tych negatywnych. Całkowicie się ich jednak nie wystrzeże.