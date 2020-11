Brat Magdy Umer zmarł w wieku 14 lat. Powiedziała, co myśli o Strajku Kobiet

Znana ze swojej niezwykłej wrażliwości Magda Umer, została zaproszona przez Magdalenę Żakowską z "Urody życia" do rozmowy o protestach kobiet. W religijnym tygodniku "Dobry Tydzień" przytoczono jedynie wątek z tego obszernego wywiadu, w którym artystka opowiadała o trudnych doświadczeniach z dzieciństwa. Na tej podstawie można by nawet wysnuć wniosek, że Magda Umer nie kibicuje protestującym kobietom . Nic bardziej mylnego.

"Mój brat miał 14 lat, kiedy zmarł. Przez te lata, co dzień i co noc cała moja rodzina mierzyła się z jego chorobą i cierpieniem. Z własnym cierpieniem też, bo nie ma nic bardziej rozdzierającego niż choroba dziecka. Ciężko pojąć komuś, kto tego nie doświadczył, ogrom takiej tragedii. Ale też ciężko wytłumaczyć, jakie to szczęście, że mogłam poznać mojego brata, że mogłam z nim być, że dzięki niemu nasza rodzina była jednym organizmem. Jego choroba łączyła nawet zwaśnionych rodziców" - czytamy w wywiadzie dla "Urody życia".