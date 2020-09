Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk. Rozstanie okazało się jedynie plotką

Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk to para, która od początku wywołuje spore kontrowersje. Są razem od sześciu lat. Poznali się w 2014 roku. Uczucie połączyło ich od razu, ale nie obyło się bez przeszkód. Aktorka jest starsza od swojego partnera, co dla wielu wydaje się być nie do przejścia.