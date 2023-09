Magdalena Boczarska namawia, by wziąć udział w wyborach. Prawie połowa kobiet nie korzysta z tego przywileju

- Kochane dziewczyny i kobiety badania pokazują, że tylko 55 proc. kobiet w wieku od 18 do 55 lat deklaruje swoją chęć i wolę wzięcia udziału w wyborach, więc mój głos jest skierowany do was, do tych niezdecydowanych 45 proc. Uwierzcie, proszę, że wasz głos ma ogromną moc. Możecie zmienić rzeczywistość. W ostatnich wyborach prezydenckich tylko dwa punkty procentowe zdecydowały o biegu wyborów. Mam nadzieję, że widzimy się 15 października przy urnach. Razem zmieńmy rzeczywistość! To my zdecydujemy o wyniku wyborów.