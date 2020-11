Magdalena Boczarska przeszła COVID. "Tego nie da się porównać z grypą"

- Przeszłam go naprawdę ciężko, ale z drugiej strony na tyle lekko, że mój stan pozwalał na pozostanie w domu. Przez tydzień miałam temperaturę ponad 39 stopni, potworne bóle głowy i mięśni, jakby mnie ktoś zbił kijem. - opowiadała Boczarska w TVN24 - To nie jest przesada, jeśli powiem, że pójście do toalety czy zrobienie sobie kanapki było nadludzkim wysiłkiem.

Co gwiazda chciałaby przekazać koronosceptykom ? - Tego nie da się porównać z grypą. Był taki moment, kiedy naprawdę się o siebie martwiłam. Mam cały czas nadzieję, że koronawirus nie zostawił u mnie jakichś trwalszych śladów. - dodała aktorka - To nie była bułka z masłem, a i tak myślę, że miałam w tym wszystkim mnóstwo szczęścia.

Prywatnie gwiazda jest córką pielęgniarki, w rodzinie ma też położne. Gdy była nastolatką jeździła nawet karetką pogotowia jako "Pomoc Maltańska". Teraz planuje oddanie osocza. - Muszę jeszcze chwilkę na to poczekać, ale zamierzam to zrobić. Wydaje mi się to oczywiste. To przecież nic nie kosztuje - powiedziała podczas wywiadu.