Magdalena Cielecka o wyborach. Zdradziła, na kogo zagłosuje

Magdalena Cielecka , podobnie jak wiele innych gwiazd, zachęca do udziału w wyborach. Aktorka od zawsze była zaangażowana politycznie i chętnie dzieliła się swoimi przemyśleniami.

"Idźmy na wybory! To najważniejsze, żeby oddać swój głos. To nasze prawo, ale i powinność. Każdy ma wolny wybór, którego nie oceniam. Mój wybór jest jasny i go nie ukrywam" - napisała.