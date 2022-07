Magdalena Lamparska jest w ciąży. Mówi, jak się czuje

"To zawsze dla mnie ważny czas. Pełen cierpliwości, pokory, spokoju, oczekiwania... na nowe życie. 'Stan błogosławiony' nie zawsze jest łaskawy, pod wieloma względami: fizycznym i emocjonalnym. Nie jesteśmy w stanie go zaplanować. Do tego głowa pełna zmartwień i nadziei, żeby wszystko będzie dobrze" - pisała pod kilkoma stylowymi zdjęciami z ciążowej sesji. W tym samym wpisie uspokoiła swoje fanki, że wszystko układa się szczęśliwie. "Czujemy się bardzo dobrze i to jest najważniejsze. Zdrowie nam dopisuje. W radości czekamy na spotkanie" - dodała.