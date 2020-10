Magdalena Lamparska przeszła metamorfozę. Pokazała łysą głowę

Magdalena Lamparska wzięła udział w kampanii fundacji Rak'n'Roll. Aktorka poddała się charakteryzacji, w której pozbawiona jest włosów. Efekt zdumiewa i daje do myślenia.

Aktorka znana z m.in. z serialu "39 i pół" zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym pokazuje się z łysą głową. Wszystko po to, żeby zwrócić uwagę na osoby zmagające się z chorobą nowotworową.

"Czy wiesz co to znaczy stracić włosy? No właśnie, WYDAWAŁO mi się, że mogę to sobie wyobrazić... Dziś wiem, że jest to nie do wyobrażenia, dopóki nie doświadczy się tego osobiście" - zaczęła swój wpis Magdalena Lamparska.

"Wzięłam udział w eksperymencie i ucharakteryzowałam się do zdjęć na osobę łysą. Na początku wszystko wydawało się takie, jak zawsze na sesji zdjęciowej, jednak czułam, że to będzie dla mnie mocne doświadczenie. Myślałam o wszystkich mi bliskich osobach, które walczyły lub walczą z rakiem" - dodała aktorka.

Lamparska wzięła udział w doświadczeniu, które polegało na zakryciu jej włosów. Przez cały proces nie mogła patrzeć w lustro. To, co w nim zobaczyła, kiedy odwrócono fotel, zmroził jej krew w żyłach.

"Wtedy zaczęła się charakteryzacja, a wraz z nią nie mogłam patrzeć w lustro. Zasady były takie, żeby nie widzieć procesu zmiany i żeby zarejestrować pierwszą reakcje. Po charakteryzacji odwrócono moje krzesło. Kiedy spojrzałam w lustro, zobaczyłam siebie i pomyślałam 'to nie ja'. Byłam naga. To było dla mnie bardzo mocne doświadczenie. Nie spodziewałam się tego, co zobaczyłam i przede wszystkim, tego co poczułam. Bez włosów czułam się naznaczona. Czułam każde spojrzenie" - czytamy we wpisie gwiazdy.

Aktorka poczuła to, co czują kobiety, które wskutek choroby nowotworowej tracą włosy.

"Przez krótką chwilę w minimalny sposób mogłam poczuć to, co czują dziewczyny, które przechodzą przez raka i nie mają włosów. Ile kosztuje je każde wyjście z domu, każde spojrzenie? I najważniejsze, jaką ulgę daje im peruka" - napisała Lamparska.

Gwiazda apeluje o pomoc dla osób, które chorują na raka. Każdy może pomóc poczuć im się bardziej komfortowo, wpłacając pieniądze na wykonanie peruk.

"Jeśli chcesz im pomóc, to wpłać pieniądze na peruki dla dziewczyn przechodzących przez raka. Włosy nie wystarczą, teraz liczy się każda złotówka, by podopieczne Rak’n’Rolla nie musiały czekać na nowe fryzury. Pomóż im i uwierz mi, to bardzo ważne i bardzo potrzebne" - apelowała aktorka.

Pieniądze możecie wpłacić tutaj #NAPERUKI