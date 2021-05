Magdalena Mielcarz bez makijażu. Pokazała swoją prawdziwą twarz

"Myślę, że filtry na Instagramie są niesamowite! Bardzo się wstydzimy, że z nich korzystamy. Zgadnijcie co! Kiedy byłam modelką, żadna tzw. 'zwykła kobieta' nie miała pojęcia o ciężkim retuszu, który miał miejsce po KAŻDEJ naszej sesji zdjęciowej. Nie wspominając o 4 godzinach przygotowania - sztuczne włosy, sztuczne rzęsy, wkładki do piersi, stylistki, wizażystki itp. Czy to było OK? Różnica polegała na tym, że przeciętna kobieta, która nigdy nie widziała, jak to działa, pomyślała sobie: 'Nigdy nie będę tak wyglądać', po czym źle się ze sobą czuła. Z kolei od gwiazd filmowych słyszeliśmy, że 'nigdy nic sobie nie zrobili'. Teraz każdy może czuć się piękny na tych samych zasadach. Wszyscy czasami wyglądamy ładnie, a czasami brzydko. I to jest ok! Nie musimy się wstydzić tego, jak wyglądamy" - napisała Mielcarz.