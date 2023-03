Magdalena Narożna chwali się figurą. Fani martwią się, że jest za chuda

Magdalena Narożna zaczynała karierę 10 lat temu. W 2012 r. przemianowała swój dotychczasowy zespół Technology na Pięknych i Młodych, i nadal występowała głównie na weselach. Rok później była już aspirującą gwiazdką disco polo. W 2014 r. grupa awansowała do finału programu "Must Be the Music. Tylko muzyka" i usłyszała o niej cała Polska.