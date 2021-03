Zostawia rodzinę na kilka dni. Mówi, co robi, gdy wraca

Magdalena Narożna jest gwiazdą zespołu Piękni i Młodzi, z którym występuje na scenach disco polo od 2012 r. (wcześniej grali pod inną nazwą). Szybko zdobyła popularność i mogła się zaprezentować ogólnopolskiej publiczności w programie "Must Be the Music. Tylko muzyka". Piękni i Młodzi doszli nawet do finału i zdobywali kolejnych fanów.