Wróci do gabinetu? Przypomniała, kim jest z wykształcenia

Magdalena Narożna nie ukrywa, że sytuacja w muzycznej branży napawa ją niepokojem. Artystka zastanawia się nad powrotem do wyuczonego zawodu. Kim jest z wykształcenia?

Od kilku tygodni widzowie Polsatu mogą oglądać Magdalenę Narożną w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Udział w muzycznym show to nie tylko szansa, by stawić czoła muzycznym wyzwaniom, ale i okazja na finansowy zastrzyk. Szczególnie ważny teraz, gdy artyści, tak jak przedstawiciele wielu innych branż poszkodowanych lockdownem, nie mają szans na zarobek. Nie ma imprez, koncertów, a rok po pierwszej fali koronawirusa na sile przybiera trzecia, o wiele silniejsza. Nic dziwnego, że nawet znane gwiazdy szukają nowego sposobu na życie. Marcin Miller, lider zespołu Boys, jakiś czas temu zainwestował w sprzęt budowlany na wynajem, planuje też otwarcie hurtowni jaj na Warmii i Podlasiu. O zmianie zawodu, a w zasadzie powrotu do tego wyuczonego, poważnie myśli też wokalistka zespołu Piękni i Młodzi.

W rozmowie z serwisem Jastrząb Post Magdalena Narożna zdradziła, czym zajmowała się w przeszłości, zanim zrobiła karierę w show-biznesie.

Ida Nowakowska jest gwiazdą TVP. Pamiętacie jej początki w show-biznesie?

"Nie wiem, co będzie, jak nagramy ostatni odcinek programu 'Twoja Twarz Brzmi Znajomo'. Nie wiem, co będzie, jeżeli nie ruszy się branża, to jest jedna wielka niewiadoma. Być może trzeba będzie pomyśleć o planie B, być może wrócę do zawodu higienistki stomatologicznej. Może to ten czas?" - zastanawiała się głośno wokalistka.

Narożna nie ukrywa, że obecna sytuacja, pełna niewiadomych, nie napawa jej optymizmem.

"Każdy przeżywa to bardzo ciężko. To spadło z nieba, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo skąd i najgorsze, że nie wiadomo, ile to potrwa. Już człowiek ma nadzieję, idzie wiosna, lato, że w końcu wróci coś do normy, a tu kolejne niespodzianki i kolejne niewiadome" - żaliła się w rozmowie z przytoczonym serwisem.

Fani wokalnych umiejętności Magdaleny Narożnej z pewnością mają nadzieję, że w przyszłości będzie jednak okazja, by znów zobaczyć ją na scenie, a nie wyłącznie w zaciszu stomatologicznego gabinetu.